У Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО)

У парку імені Писаржевського квітне яскрава мальовнича жовто-рожева клумба майорів.
Фото опублікували у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради.
Майори (або Цинії) – відносно невибагливі однорічники, які зацвітають у червні та квітнуть до перших морозів.
Ці квіти були дуже розповсюджені у 80х-90х роках у міському озелененні, але з часом втратили свою популярність.
Цинії підкорюють різноманітністю фарб та відтінків, рясним цвітінням та стійкістю до кліматичних умов.
Тому якщо ви сумуєте за сонечком, то скоріше вирушайте в парк на прогулянку!
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