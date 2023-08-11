У Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО)

Сьогодні у Дніпрі похмуро і дощить, але містяни можуть покращити собі настрій маленькими квітучими сонечками.

У парку імені Писаржевського квітне яскрава мальовнича жовто-рожева клумба майорів.

Фото опублікували у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Майори (або Цинії) – відносно невибагливі однорічники, які зацвітають у червні та квітнуть до перших морозів.

Ці квіти були дуже розповсюджені у 80х-90х роках у міському озелененні, але з часом втратили свою популярність.

Цинії підкорюють різноманітністю фарб та відтінків, рясним цвітінням та стійкістю до кліматичних умов.

Тому якщо ви сумуєте за сонечком, то скоріше вирушайте в парк на прогулянку!

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