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У Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО)

Сьогодні 17:18
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Сьогодні у Дніпрі похмуро і дощить, але містяни можуть покращити собі настрій маленькими квітучими сонечками.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО)

У парку імені Писаржевського квітне яскрава мальовнича жовто-рожева клумба майорів.

Фото опублікували у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Майори (або Цинії) – відносно невибагливі однорічники, які зацвітають у червні та квітнуть до перших морозів.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО)

Ці квіти були дуже розповсюджені у 80х-90х роках у міському озелененні, але з часом втратили свою популярність.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО)

Цинії підкорюють різноманітністю фарб та відтінків, рясним цвітінням та стійкістю до кліматичних умов.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО)

Тому якщо ви сумуєте за сонечком, то скоріше вирушайте в парк на прогулянку!

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