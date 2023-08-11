Мешканці Дніпра скаржаться на зграю собак, яка щоночі розриває котів

У Дніпрі орудує зграя собак, яка щоночі розриває тварин.

Мешканці Дніпра стверджують, що на житловому масиві Сонячний живе зграя собак, яка ледь не щоночі розриває котів та інших малих тварин.

Так, у ніч на 10 серпня зграя собак пошматувала кота поблизу дитячого садочку. За словами очевидців, котик від отриманих травм загинув на місці. Дніпряни кажуть, що тварини тут оселилися нещодавно, але чи не щоночі травмують інших чотирилапих.

На відео потрапили моторошні кадри одного із таких звірячих вбивств.

Водночас містяни кажуть, що собаки тут ніби-то живуть з початку літа.

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