Жители Днепра жалуются на стаю собак, которая каждую ночь разрывает кошек

Жители Днепра утверждают, что на жилом массиве Солнечный живет стая собак, которая чуть ли не каждую ночь разрывает кошек и других малых животных.
Так, в ночь на 10 августа стая собак изорвала кота вблизи детского сада. По словам очевидцев, котик от полученных травм скончался на месте. Днепряне говорят, что животные здесь поселились недавно, но почти каждую ночь травмируют других четвероногих.
На видео попали жуткие кадры одного из таких зверских убийств.
В то же время горожане говорят, что собаки здесь живут с начала лета.
Осторожно, дальше чувствительный контент!
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