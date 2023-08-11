У Дніпрі в одному з районів міста 15 серпня не буде води майже добу: набирайте повні ванни

Готуйтеся!

У Дніпрі у вівторок, 15 серпня, в Індустріальному районі не буде води майже добу – з 01:00 до 23:00.

Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Це стосуватиметься: вул. Донецьке шосе, вул. Калинова, просп. Слобожанський, вул. Василя Сухомлинського, а також Самарівки, Слобожанського, Степового, Чумаків і Новомосковська. Крім того, на прилеглих вулицях можливі перебої з водопостачанням, знижений тиск води.

Зазначається, що відновлення стійкого режиму водопостачання очікується 16 серпня на 10:00.

Нагадаємо, раніше ми писали: Масштабне відключення світла у Дніпрі 14-17 серпня: усі адреси.

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