У Дніпрі в одному з районів міста 15 серпня не буде води майже добу: набирайте повні ванни

У Дніпрі у вівторок, 15 серпня, в Індустріальному районі не буде води майже добу – з 01:00 до 23:00.
Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Це стосуватиметься: вул. Донецьке шосе, вул. Калинова, просп. Слобожанський, вул. Василя Сухомлинського, а також Самарівки, Слобожанського, Степового, Чумаків і Новомосковська. Крім того, на прилеглих вулицях можливі перебої з водопостачанням, знижений тиск води.
Зазначається, що відновлення стійкого режиму водопостачання очікується 16 серпня на 10:00.
Нагадаємо, раніше ми писали: Масштабне відключення світла у Дніпрі 14-17 серпня: усі адреси.
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