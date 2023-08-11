У Кривому Розі жінка вкрала з “Єви” туалетну воду: яке покарання їй призначили

Нещодавно у Кривому Розі жінка вкрала з магазину “Єва” туалетну воду Donna Trussardi (а точніше тестер, де від 100 мл залишилося лише 30). З місця події зловмисниця втекла.
Зазначається, що сума збитків магазину склала 470 гривень.
Поліція розшукала крадійку та затримала. Справу передали до суду.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Відомо, що жінка не працює, заміжня і має неповнолітню доньку.
У суді зловмисниця визнала свою вину.
Суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на п`ять років з іспитовим терміном один рік.
Визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Призначити узгоджену міру покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк на 1 (один) рік, за умови, що вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки, – йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області ліцеїста судили через Elfbar.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
На Дніпропетровщині лютує негода.
Криворіжець створив телеграм-канал, який повністю копіював один із найвідоміших миколаївських…
Будь ласка, будьте обережні на дорогах!
У суді розглядали справу неповнолітнього хлопця, який курив електронний пристрій…