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  • У Кривому Розі жінка вкрала з “Єви” туалетну воду: яке покарання їй призначили

У Кривому Розі жінка вкрала з “Єви” туалетну воду: яке покарання їй призначили

Сьогодні 15:15
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У суді крадійка визнала свою вину.

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Нещодавно у Кривому Розі жінка вкрала з магазину “Єва” туалетну воду Donna Trussardi (а точніше тестер, де від 100 мл залишилося лише 30). З місця події зловмисниця втекла.

Зазначається, що сума збитків магазину склала 470 гривень.

Поліція розшукала крадійку та затримала. Справу передали до суду.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відомо, що жінка не працює, заміжня і має неповнолітню доньку.

У суді зловмисниця визнала свою вину.

Суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на п`ять років з іспитовим терміном один рік.

Визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Призначити узгоджену міру покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк на 1 (один) рік, за умови, що вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки, – йдеться у рішенні суду.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області ліцеїста судили через Elfbar.

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