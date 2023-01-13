У Дніпрі в люк впав собака: допомагали рятувальники

Учора, 12 січня, о 16:41 до Служби порятунку повідомили про те, що біля станції «Зустрічна» у Дніпрі у люк впав собака.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події вирушили рятувальники. Прибувши, вони побачили у каналізаційному люку на глибині орієнтовно 3 метри безпорадну тварину.

За допомогою мотузки співробітники ДСНС підняли собаку на поверхню. Зараз з чотирилапим усе добре!

До надання допомоги залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.

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