У Дніпрі в люк впав собака: допомагали рятувальники

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події вирушили рятувальники. Прибувши, вони побачили у каналізаційному люку на глибині орієнтовно 3 метри безпорадну тварину.
За допомогою мотузки співробітники ДСНС підняли собаку на поверхню. Зараз з чотирилапим усе добре!
До надання допомоги залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.
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