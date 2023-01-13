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У річці Дніпро раптово загинула велика кількість риби (ВІДЕО)

Сьогодні 10:52
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У Дніпрі гине риба.

Новости Днепра про У річці Дніпро раптово загинула велика кількість риби (ВІДЕО)

У річці Дніпро раптово загинула велика кількість риби. Мешканці Дніпропетровщини публікують відео, де видно як на поверхні води лежать сотні замерзлих рибин.

Достеменно не відомо, що стало причиною масової загибелі риби, але мешканці області припускають, що це відбулося через різкий спад рівня води в річці та морози. 

Нагадаємо, раніше на Перемозі знов обміліла річка. Найбільше це помітно в районі Коси на ж/м Перемога-6. Тут на середині Дніпра води по коліно. 

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Новости Днепра про У річці Дніпро раптово загинула велика кількість риби (ВІДЕО)Українська

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