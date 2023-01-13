В Днепре в люк упала собака: помогали спасатели

Вчера, 12 января, в 16:41 в Службу спасения сообщили о том, что возле станции «Встречная» в Днепре в люк упала собака.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия отправились спасатели. Прибыв, они увидели в канализационном люке на глубине ориентировочно 3 метра беспомощное животное.

С помощью веревки сотрудники ГСЧС подняли собаку на поверхность. Сейчас с четвероногим все хорошо!

К оказанию помощи привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу аварийно-спасательной техники.

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