Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключень

Сьогодні 10:08
просмотров

Сьогодні, 13 січня, у Дніпрі та області відбуваються екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключень

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Тому графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Якщо ви абонент Центральної енергетичної компанії (ЦЕК), перевіряйте графіки відключень тут.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Віримо в перемогу! – зазначають фахівці.

Читайте також:

Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключеньУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі через аварії мешканці залишилися без світла та води: ситуація на вечір 12 січня
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    У Дніпрі через аварії мешканці залишилися без світла та води: ситуація на вечір 12 січня

    У Дніпрі через аварії мешканці кількох вулиць залишилися без світла…

    Відключення не співпадають з графіком ДТЕК: як дізнатись коли не буде світла
    Новини Дніпра
    Вчора 14:15
    Відключення не співпадають з графіком ДТЕК: як дізнатись коли не буде світла

    У зв'язку з похолоданням у Дніпрі діють аварійні відключення світла,…

    У Дніпрі планують звузити проїзд Гальченка: подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 10:17
    У Дніпрі планують звузити проїзд Гальченка: подробиці

    Важлива інформація!

    На Бахмутському напрямку загинув 24-річний воїн із Дніпра Владислав Переседа
    Новини Дніпра
    11.01.2023 18:02
    На Бахмутському напрямку загинув 24-річний воїн із Дніпра Владислав Переседа

    Вічна слава Герою!

    Наверх