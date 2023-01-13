Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключень

Сьогодні, 13 січня, у Дніпрі та області відбуваються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Тому графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Якщо ви абонент Центральної енергетичної компанії (ЦЕК), перевіряйте графіки відключень тут.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Віримо в перемогу! – зазначають фахівці.

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