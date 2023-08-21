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У Дніпрі в лісосмугу зливали шкідливі нечистоти

Сьогодні 16:30
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У Дніпрі затримали невідомих, які зливали нечистоти в лісосмугу.

Новости Днепра про У Дніпрі в лісосмугу зливали шкідливі нечистоти

У суботу, 19 серпня, поблизу Криворізького шосе помітили вантажівку, яка зливала нечистоти в лісосмугу. 

На місце викликали патрульних, які під’їхали до автомобілю Scania, щоб перевірити транспортний засіб. Поруч з фурою було двоє чоловіків, які зливали з цистерни в ґрунт нечистоти зі шкідливими речовинами.

Пояснити свої дії вони не змогли.

Патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 152 (Порушення норм у сфері благоустрою) КУпАП. Також на місце викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

Новости Днепра про У Дніпрі в лісосмугу зливали шкідливі нечистоти

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Новости Днепра про У Дніпрі в лісосмугу зливали шкідливі нечистотиУкраїнська

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