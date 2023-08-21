У Дніпрі в лісосмугу зливали шкідливі нечистоти

У суботу, 19 серпня, поблизу Криворізького шосе помітили вантажівку, яка зливала нечистоти в лісосмугу.
На місце викликали патрульних, які під’їхали до автомобілю Scania, щоб перевірити транспортний засіб. Поруч з фурою було двоє чоловіків, які зливали з цистерни в ґрунт нечистоти зі шкідливими речовинами.
Пояснити свої дії вони не змогли.
Патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 152 (Порушення норм у сфері благоустрою) КУпАП. Також на місце викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.
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