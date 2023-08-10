У Дніпрі в елітного спорткара на ходу відвалилося колесо (ФОТО)

У Дніпрі ввечері пішов дощ, тож на дорогах чимало аварій. Увесь центр міста в заторах.
На проспекті Гагаріна поблизу ТРЦ “Нео Плаза” у спорткара відвалилося колесо. Дніпряни повідомляють, що власник автівки зупинився на тротуарі та чекає на підмогу.
Ніхто не постраждав, але власнику ремонт автівки влетить в копієчку.
Будьте уважні на дорогах. Дрібних аварій дійсно багато.
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