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У Дніпрі в елітного спорткара на ходу відвалилося колесо (ФОТО)

Сьогодні 20:04
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У четвер, 10 серпня, на проспекті Гагаріна у автівки під час руху відпало колесо.

Новости Днепра про У Дніпрі в елітного спорткара на ходу відвалилося колесо (ФОТО)

У Дніпрі ввечері пішов дощ, тож на дорогах чимало аварій. Увесь центр міста в заторах. 

На проспекті Гагаріна поблизу ТРЦ “Нео Плаза” у спорткара відвалилося колесо. Дніпряни повідомляють, що власник автівки зупинився на тротуарі та чекає на підмогу.

Ніхто не постраждав, але власнику ремонт автівки влетить в копієчку. 

Будьте уважні на дорогах. Дрібних аварій дійсно багато. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в елітного спорткара на ходу відвалилося колесо (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі в елітного спорткара на ходу відвалилося колесо (ФОТО)Русский

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