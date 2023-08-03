У Дніпрі в ботсаду помітили “слонову траву”: це унікальна енергетична культура (ФОТО)

Так, у ньому помітили “слонову траву” (міскантус) – це унікальна енергетична культура.
Фото рослини опублікував у Facebook Анатолій Кабар, директор ботанічного саду.
Зазначимо, міскантус – це багаторічна культура, яка зовні схожа на очерет. За 1 рік рослина виростає до 3-4 метрів у висоту. Міскантус вважається однією із енергетичних рослин європейської кліматичної зони.
Крім того, в ботсаду є й інші унікальні трави:
Насолодитися цією красою можна у ботанічному саду ДНУ у будні – з 9:00 до 15:00. Вартість вхідного квитка для дорослих – 45 грн, для дітей – 15 грн, є пільги для переселенців та учасників бойових дій.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО).
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