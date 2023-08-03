Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі в ботсаду помітили “слонову траву”: це унікальна енергетична культура (ФОТО)

У Дніпрі в ботсаду помітили “слонову траву”: це унікальна енергетична культура (ФОТО)

Сьогодні 10:00
просмотров

Ботанічний сад ДНУ вражає своїм розмаїттям.

Новости Днепра про У Дніпрі в ботсаду помітили

Так, у ньому помітили “слонову траву” (міскантус) – це унікальна енергетична культура.

Фото рослини опублікував у Facebook Анатолій Кабар, директор ботанічного саду.

Зазначимо, міскантус – це багаторічна культура, яка зовні схожа на очерет. За 1 рік рослина виростає до 3-4 метрів у висоту. Міскантус вважається однією із енергетичних рослин європейської кліматичної зони.

Новости Днепра про У Дніпрі в ботсаду помітили

Новости Днепра про У Дніпрі в ботсаду помітили

Крім того, в ботсаду є й інші унікальні трави:

Новости Днепра про У Дніпрі в ботсаду помітили

Новости Днепра про У Дніпрі в ботсаду помітили

Новости Днепра про У Дніпрі в ботсаду помітили

Насолодитися цією красою можна у ботанічному саду ДНУ у будні – з 9:00 до 15:00. Вартість вхідного квитка для дорослих – 45 грн, для дітей – 15 грн, є пільги для переселенців та учасників бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в ботсаду помітили Українська Новости Днепра про У Дніпрі в ботсаду помітили Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 08:32
У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомо

На щастя, чоловіка врятували медики.

Де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 18:00: адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
Де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 18:00: адреси

Тримайте телефон зарядженим завжди!

На торги вчергове виставили відому пам’ятку архітектури в центрі Дніпра: скільки просять
Новини Дніпра
Вчора 21:59
На торги вчергове виставили відому пам’ятку архітектури в центрі Дніпра: скільки просять

Будівлю найстарішого клубу Дніпра, яка є пам’яткою архітектури, виставили на…

Бомбардувальники летять на пускові рубежі: мешканців Дніпра попередили про небезпеку
Новини Дніпра
Вчора 21:14
Бомбардувальники летять на пускові рубежі: мешканців Дніпра попередили про небезпеку

У Повітряних силах повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників.

Наверх