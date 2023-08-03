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  • В Днепре в ботсаду заметили «слоновую траву»: это уникальная энергетическая культура (ФОТО)

В Днепре в ботсаду заметили «слоновую траву»: это уникальная энергетическая культура (ФОТО)

Сегодня 10:00
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Ботанический сад ДНУ поражает своим разнообразием.

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Так, в нем заметили «слоновую траву» (мискантус) — это уникальная энергетическая культура.

Фото растения опубликовал в Facebook Анатолий Кабар, директор ботанического сада.

Отметим, мискантус – это многолетняя культура, внешне похожая на камыш. За 1 год растение вырастает до 3-4 метров в высоту. Мискантус считается одним из энергетических растений европейской климатической зоны.

Новости Днепра про В Днепре в ботсаду заметили

Новости Днепра про В Днепре в ботсаду заметили

Кроме того, в ботсаду есть и другие уникальные травы:

Новости Днепра про В Днепре в ботсаду заметили

Новости Днепра про В Днепре в ботсаду заметили

Новости Днепра про В Днепре в ботсаду заметили

Насладиться этой красотой можно в ботаническом саду ДНУ по будням – с 9:00 до 15:00. Стоимость входного билета для взрослых – 45 грн, для детей – 15 грн, есть льготы для переселенцев и участников боевых действий.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре расцвел сирийский гибискус (ФОТО).

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