У Дніпрі в АНД районі горіла елітна автівка

Що стало причиною займання - поки невідомо.

У понеділок, 13 листопада, о 18:55 на лінію «101» повідомили про займання автомобіля в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що неподалік приватного домоволодіння у тупику Орільському горить легковий автомобіль BMW Х5.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували о 19:45.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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