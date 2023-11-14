У Дніпрі в АНД районі горіла елітна автівка

У понеділок, 13 листопада, о 18:55 на лінію «101» повідомили про займання автомобіля в Амур-Нижньодніпровському районі міста.
Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що неподалік приватного домоволодіння у тупику Орільському горить легковий автомобіль BMW Х5.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежу ліквідували о 19:45.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
Ще є час зарядити телефон!
У Дніпропетровській області розпочнуть масові пошуки 4-річного хлопчика.
На Дніпропетровщині поля заполонили гризуни.
Смертельна ДТП сталася на об'їзній дорозі поблизу Дніпра.