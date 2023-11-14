В Днепре в АНД районе горел элитный автомобиль

В понедельник, 13 ноября, в 18:55 на линию «101» сообщили о возгорании автомобиля в Амур-Нижнеднепровском районе города.
Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что неподалеку от частного домовладения в Орильском тупике горит легковой автомобиль BMW Х5.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар ликвидировали в 19:45.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 5 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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