У Дніпрі у четвер трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать роботу раніше: причина

У четвер, 10 серпня, у Дніпрі трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать свою роботу раніше.
Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на перехресті просп. Миру з вул. Генерала Захарченка.
Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:
Трамвай №18
Трамвай №19
Тролейбус №20
Враховуйте цю інформацію, щоб не стояти дарма на зупинці!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі трамваї №12 курсують скороченим маршрутом. Подробиці тут.
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