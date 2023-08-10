У Дніпрі у четвер трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать роботу раніше: причина

Важлива інформація!

У четвер, 10 серпня, у Дніпрі трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать свою роботу раніше.

Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на перехресті просп. Миру з вул. Генерала Захарченка.

Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамвай №18

від ДЕВЗу о 20:21;

від ж/м Лівобережний-3 о 21:00.

Трамвай №19

від пл. Старомостова о 19:56;

від ж/м Лівобережний-3 о 20:52

Тролейбус №20

від вул. Європейської о 20:20;

від ж/м Лівобережний-3 о 20:59.

Враховуйте цю інформацію, щоб не стояти дарма на зупинці!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі трамваї №12 курсують скороченим маршрутом. Подробиці тут.

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