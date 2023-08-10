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  • У Дніпрі у четвер трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать роботу раніше: причина

У Дніпрі у четвер трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать роботу раніше: причина

Сьогодні 16:01
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі у четвер трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать роботу раніше: причина

У четвер, 10 серпня, у Дніпрі трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать свою роботу раніше.

Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на перехресті просп. Миру з вул. Генерала Захарченка.

Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамвай №18

  • від ДЕВЗу о 20:21;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 21:00.

Трамвай №19

  • від пл. Старомостова о 19:56;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 20:52

Тролейбус №20

  • від вул. Європейської о 20:20;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 20:59.

Враховуйте цю інформацію, щоб не стояти дарма на зупинці!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі трамваї №12 курсують скороченим маршрутом. Подробиці тут. 

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Новости Днепра про У Дніпрі у четвер трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать роботу раніше: причинаУкраїнська

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