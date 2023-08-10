В Днепре в четверг трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат работу раньше: причина

В четверг, 10 августа, в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше.
Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом контактной сети на перекрестке просп. Мира с ул. Генерала Захарченко.
Итак, последние отправления с конечных остановок:
Трамвай №18
Трамвай №19
Троллейбус №20
Учитывайте эту информацию, чтобы не стоять даром на остановке!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре трамваи №12 курсируют по сокращенному маршруту. Подробности здесь.
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