В Днепре в четверг трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат работу раньше: причина

Важная информация!

В четверг, 10 августа, в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше.

Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом контактной сети на перекрестке просп. Мира с ул. Генерала Захарченко.

Итак, последние отправления с конечных остановок:

Трамвай №18

от ДЕВЗа в 20:21;

от ж/м Левобережный-3 в 21:00.

Трамвай №19

от пл. Старомостовая в 19:56;

от ж/м Левобережный-3 в 20:52

Троллейбус №20

от ул. Европейской в 20:20;

от ж/м Левобережный-3 в 20:59.

Учитывайте эту информацию, чтобы не стоять даром на остановке!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре трамваи №12 курсируют по сокращенному маршруту. Подробности здесь.

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