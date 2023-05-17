У Дніпрі тимчасово не працює лінія «101»: куди звертатися

У Дніпрі тимчасово не працює екстрена лінія «101».
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Зазначається, що наразі проводяться роботи для відновлення зв’язку.
У разі, якщо вам необхідна допомога рятувальників, телефонуйте за номером «112».
Повідомте, будь ласка, цю інформацію рідним та сусідам!
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