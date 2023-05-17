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У Дніпрі тимчасово не працює лінія «101»: куди звертатися

Сьогодні 09:54
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Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово не працює лінія «101»: куди звертатися

У Дніпрі тимчасово не працює екстрена лінія «101».

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що наразі проводяться роботи для відновлення зв’язку.

У разі, якщо вам необхідна допомога рятувальників, телефонуйте за номером «112».

Повідомте, будь ласка, цю інформацію рідним та сусідам!

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Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово не працює лінія «101»: куди звертатисяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово не працює лінія «101»: куди звертатисяРусский

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