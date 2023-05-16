Кому у Дніпрі 17 травня вимкнуть світло на 9 годин: адреси - Днепр Инфо
Кому у Дніпрі 17 травня вимкнуть світло на 9 годин: адреси
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Сегодня 17:47

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Новости Днепра про Кому у Дніпрі 17 травня вимкнуть світло на 9 годин: адреси

У Дніпрі у середу, 17 травня, деяким мешканцям будуть вимикати світло з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у ТГ-каналі “ЦЕКу”.

Так, 17 травня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 17, 19, 21;
  • вул. Грушова: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;
  • вул. Матроська: 18-26 (парні);
  • вул. Молодіжна: 2-8, 10;
  • вул. Ржевська: 2-10 (парні);
  • пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25;
  • вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;
  • вул. Автобуду: 1-3, 5, 6, 6К, 7-9, 11-21 (непарні);
  • вул. Академіка Янгеля: 42, 61-81 (непарні);
  • вул. Донська: 7;
  • вул. Краснопільська: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А;
  • вул. Софіївська: 4, 5, 5А, 6-16 (парні);
  • просп. Богдана Хмельницького: 72-108 (парні), 108А, 110К, 112, 114, 116.

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Новости Днепра про Кому у Дніпрі 17 травня вимкнуть світло на 9 годин: адресиУкраїнська

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