У Дніпрі три популярні трамваї знову курсують за звичним маршрутом: чи є ще зміни

У Дніпрі трамваї №12, №17 та №19 знову курсують за звичним маршрутом.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Нагадаємо, раніше ці трамваї з 9:30 до 18:00 змінювали курсування через ремонт трамвайного переїзду на перехресті вул. Січеславська Набережна – вул. Княгині Ольги.
Але є й інші зміни у роботі громадського транспорту.
Так, триває ремонт дорожнього покриття на вул. Перемоги, тому маршрутки №34 курсують в об’їзд через вул. Козака Мамая без проїзду зупинки «Провулок Студентський».
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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