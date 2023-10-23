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  • У Дніпрі три популярні трамваї знову курсують за звичним маршрутом: чи є ще зміни

У Дніпрі три популярні трамваї знову курсують за звичним маршрутом: чи є ще зміни

Сьогодні 09:30
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі три популярні трамваї знову курсують за звичним маршрутом: чи є ще зміни

У Дніпрі трамваї №12, №17 та №19 знову курсують за звичним маршрутом.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Нагадаємо, раніше ці трамваї з 9:30 до 18:00 змінювали курсування через ремонт трамвайного переїзду на перехресті вул. Січеславська Набережна – вул. Княгині Ольги.

Але є й інші зміни у роботі громадського транспорту.

Так, триває ремонт дорожнього покриття на вул. Перемоги, тому маршрутки №34 курсують в об’їзд через вул. Козака Мамая без проїзду зупинки «Провулок Студентський».

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про У Дніпрі три популярні трамваї знову курсують за звичним маршрутом: чи є ще зміниУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі три популярні трамваї знову курсують за звичним маршрутом: чи є ще зміниРусский

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