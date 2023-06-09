У Дніпрі трамваї №18 та №19 скоротять маршрут

У Дніпрі 9 червня зміниться рух трамваїв №18 та №19.

Зміни у русі, а саме скорочення маршруту трамваїв, пов’язані з ремонтом контактної мережі по проспекту Миру. Так, трамваї №18 та №19 з 10:00 до 14:00 будуть курсувати скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3.

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