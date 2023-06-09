В Днепре трамваи №18 и №19 сократят маршрут

Изменения в движении, а именно сокращение маршрута трамваев, связано с ремонтом контактной сети по проспекту Мира. Так, трамваи №18 и №19 с 10:00 до 14:00 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда к ж/м Левобережный-3.

В Днепре 9 июня изменится движение трамваев №18 и №19.

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