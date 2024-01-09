У Дніпрі та області за тиждень від COVID-19 померли 7 людей

Упродовж тижня з 29 грудня по 4 січня у Дніпропетровській області зареєстровано 7 смертей від COVID-19. Померли люди з групи ризику, які мали супутні захворювання та не були вакциновані проти COVID-19. Про це інформує Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України.
Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) знаходиться на неепідемічному рівні. За тиждень зареєстровано 6986 випадків ГРВІ, що на 10,2% менше, ніж за попередній тиждень.
До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 329 пацієнтів, у тому числі 142 дитини.
Серед пацієнтів із COVID-19, які знаходились на стаціонарному лікуванні, 134 особи. З них 5 пацієнтів госпіталізовані до відділень реанімації та інтенсивної терапії.
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