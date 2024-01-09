В Днепре и области за неделю от COVID-19 скончались 7 человек

В Минздраве рассказали, какая сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19.

За неделю с 29 декабря по 4 января в Днепропетровской области зарегистрировано 7 смертей от COVID-19. Умерли люди группы риска, которые имели сопутствующие заболевания и не были вакцинированы против COVID-19. Об этом информирует Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. За неделю зарегистрировано 6986 случаев ОРВИ, что на 10,2% меньше, чем за предыдущую неделю.

В учреждения здравоохранения госпитализированы 329 пациентов, в том числе 142 ребенка.

Среди пациентов с COVID-19, находившихся на стационарном лечении, 134 человека. Из них 5 пациентов госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии.

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