В Днепре и области за неделю от COVID-19 скончались 7 человек

За неделю с 29 декабря по 4 января в Днепропетровской области зарегистрировано 7 смертей от COVID-19. Умерли люди группы риска, которые имели сопутствующие заболевания и не были вакцинированы против COVID-19. Об этом информирует Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.
Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. За неделю зарегистрировано 6986 случаев ОРВИ, что на 10,2% меньше, чем за предыдущую неделю.
В учреждения здравоохранения госпитализированы 329 пациентов, в том числе 142 ребенка.
Среди пациентов с COVID-19, находившихся на стационарном лечении, 134 человека. Из них 5 пациентов госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии.
Читайте также:
Автор:
В Днепре мужчина катался по Набережной Победы на лыжах.
В Днепропетровской области заметили мох, из которого делают духи.
Недавно в Telegram-каналах появилась новость о том, что "Новая почта"…
С каждым месяцем с помощью приложения «Дія» жителям Днепра и…
В Днепре мужчина катался по Набережной Победы на лыжах.
В Днепропетровской области заметили мох, из которого делают духи.
Недавно в Telegram-каналах появилась новость о том, что "Новая почта" якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней.
В Днепропетровской области супруги чуть не замерзли до смерти.
Полезная информация!
С каждым месяцем с помощью приложения «Дія» жителям Днепра и Украины становится доступно все больше и больше услуг. В приложении не только отображаются различные документы – от паспорта и кода ИНН до водительского удостоверения, но также с его помощью возможно…
В Днепре театр просит в дар человеческий скелет.
С вечера 7 января на Днепропетровщину пришла настоящая зима - с сильными морозами, снегом и даже метелями.
39-летний подозреваемый уже имеет судимость. За два дня до убийства он освободился из тюрьмы.
В Днепре "с того света" вернули раненого бойца.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!