Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре и области за неделю от COVID-19 скончались 7 человек

Сегодня 20:03
просмотров

В Минздраве рассказали, какая сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19.

Новости Днепра про В Днепре и области за неделю от COVID-19 скончались 7 человек

За неделю с 29 декабря по 4 января в Днепропетровской области зарегистрировано 7 смертей от COVID-19. Умерли люди группы риска, которые имели сопутствующие заболевания и не были вакцинированы против COVID-19. Об этом информирует Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. За неделю зарегистрировано 6986 случаев ОРВИ, что на 10,2% меньше, чем за предыдущую неделю.

В учреждения здравоохранения госпитализированы 329 пациентов, в том числе 142 ребенка.

Среди пациентов с COVID-19, находившихся на стационарном лечении, 134 человека. Из них 5 пациентов госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре и области за неделю от COVID-19 скончались 7 человекУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области за неделю от COVID-19 скончались 7 человекРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре заметили мужчину, который катался на лыжах по заснеженным тротуарам (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 19:39
В Днепре заметили мужчину, который катался на лыжах по заснеженным тротуарам (ВИДЕО)

В Днепре мужчина катался по Набережной Победы на лыжах.

В Днепропетровской области разрастается мох, из которого делают духи
Новости Днепра
Сегодня 18:37
В Днепропетровской области разрастается мох, из которого делают духи

В Днепропетровской области заметили мох, из которого делают духи.

В сети пишут, что «Новая почта» якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней: так ли это
Новости Днепра
Сегодня 18:00
В сети пишут, что «Новая почта» якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней: так ли это

Недавно в Telegram-каналах появилась новость о том, что "Новая почта"…

Как жителю Днепра получить электронную подпись и подписать ей документы в телефоне: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 17:18
Как жителю Днепра получить электронную подпись и подписать ей документы в телефоне: инструкция

С каждым месяцем с помощью приложения «Дія» жителям Днепра и…

Последние новости

В Днепре заметили мужчину, который катался на лыжах по заснеженным тротуарам (ВИДЕО)
В Днепре заметили мужчину, который катался на лыжах по заснеженным тротуарам (ВИДЕО)

В Днепре мужчина катался по Набережной Победы на лыжах.

Сегодня 19:39
3
просмотров
В Днепропетровской области разрастается мох, из которого делают духи
В Днепропетровской области разрастается мох, из которого делают духи

В Днепропетровской области заметили мох, из которого делают духи.

Сегодня 18:37
3
просмотров
В сети пишут, что «Новая почта» якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней: так ли это
В сети пишут, что «Новая почта» якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней: так ли это

Недавно в Telegram-каналах появилась новость о том, что "Новая почта" якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней.

Сегодня 18:00
6
просмотров
На Днепропетровщине супруги заблудились посреди заснеженного поля в 10-градусный мороз
На Днепропетровщине супруги заблудились посреди заснеженного поля в 10-градусный мороз

В Днепропетровской области супруги чуть не замерзли до смерти.

Сегодня 17:48
2
просмотров
5 главных обновлений iPhone 15 Pro Max
5 главных обновлений iPhone 15 Pro Max

Полезная информация!

Сегодня 17:48
8
просмотров
Как жителю Днепра получить электронную подпись и подписать ей документы в телефоне: инструкция
Как жителю Днепра получить электронную подпись и подписать ей документы в телефоне: инструкция

С каждым месяцем с помощью приложения «Дія» жителям Днепра и Украины становится доступно все больше и больше услуг. В приложении не только отображаются различные документы – от паспорта и кода ИНН до водительского удостоверения, но также с его помощью возможно…

Сегодня 17:18
2
просмотров
Билеты за человеческий скелет: в театре Днепра просят одолжить необычный реквизит
Билеты за человеческий скелет: в театре Днепра просят одолжить необычный реквизит

В Днепре театр просит в дар человеческий скелет.

Сегодня 17:08
6
просмотров
Тотальное обледенение: на Днепропетровщине заметили ледяное поле (ВИДЕО)
Тотальное обледенение: на Днепропетровщине заметили ледяное поле (ВИДЕО)

С вечера 7 января на Днепропетровщину пришла настоящая зима - с сильными морозами, снегом и даже метелями.

Сегодня 17:01
9
просмотров
Два дня как освободился из тюрьмы: на Днепропетровщине мужчина убил кирпичом женщину
Два дня как освободился из тюрьмы: на Днепропетровщине мужчина убил кирпичом женщину

39-летний подозреваемый уже имеет судимость. За два дня до убийства он освободился из тюрьмы.

Сегодня 16:29
8
просмотров
Взял весь удар на себя: в Днепре спасают железнодорожника, которого на «нуле» чуть не убил дрон
Взял весь удар на себя: в Днепре спасают железнодорожника, которого на «нуле» чуть не убил дрон

В Днепре "с того света" вернули раненого бойца.

Сегодня 16:08
1
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх