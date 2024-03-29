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У Дніпрі та області подекуди екстрено відключили світло – ДТЕК

Сьогодні 15:41
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У Дніпрі та області можуть відключати електроенергію.

Новости Днепра про У Дніпрі та області подекуди екстрено відключили світло - ДТЕК

Через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго, повідомили в ДТЕК. У деяких споживачів може зникнути світло.

Позаяк це аварійні відключення, термінів відновлення електроенергії не повідомляють. 

Ворог сильно пошкодив об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Через це енергосистема не витримує навантаження, тож диспетчери НЕК Укренерго вимушені обмежити подачу електрики для Дніпропетровщини. 

Разом з колегами робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, після обстрілі 55 тисяч споживачів залишилися без електрики. Згодом енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію та світло повернули. 

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Новости Днепра про У Дніпрі та області подекуди екстрено відключили світло - ДТЕКУкраїнська

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