У Дніпрі та області на 4 дні оголосили помаранчевий рівень небезпеки: що сталося

Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду є ймовірність затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді прирічкових населених пунктів на Кам’янському та Дніпровському водосховищах.
Рівень небезпеки – другий, помаранчевий.
Нагадаємо, з 15 квітня Дніпро та область потерпають від підтоплень. Станом на 06:00 5 травня на території Дніпропетровської області залишаються підтопленими:
З початку пропуску весняного водопілля підрозділами Головного управління відкачано 87 966 куб. м. води.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині через паводки підтопило понад 3 тисячі гектарів лісу.
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