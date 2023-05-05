У Дніпрі та області на 4 дні оголосили помаранчевий рівень небезпеки: що сталося

Із 5 до 8 травня у Дніпрі та області оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду є ймовірність затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді прирічкових населених пунктів на Кам’янському та Дніпровському водосховищах.

Рівень небезпеки – другий, помаранчевий.

Нагадаємо, з 15 квітня Дніпро та область потерпають від підтоплень. Станом на 06:00 5 травня на території Дніпропетровської області залишаються підтопленими:

21 будинок (18 – смт. Курилівка Петриківська селищна ТГ Дніпровського району, 3 – м. Новомосковськ, Новомосковського району);

41 територія приватних домоволодінь (4 – м. Дніпро, 27 – смт. Курилівка Петриківська селищна ТГ, 10 – м. Новомосковськ, Новомосковського району).

З початку пропуску весняного водопілля підрозділами Головного управління відкачано 87 966 куб. м. води.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині через паводки підтопило понад 3 тисячі гектарів лісу.

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