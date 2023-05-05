В Днепре и области на 4 дня объявили оранжевый уровень опасности: что произошло

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада есть вероятность затопления пойменных территорий и пониженных участков в ряде приречных населенных пунктов на Каменском и Днепровском водохранилищах.
Уровень опасности – второй, оранжевый.
Напомним, с 15 апреля Днепр и область страдают от подтоплений. По состоянию на 06:00 5 мая на территории Днепропетровской области остаются подтопленными:
С начала пропуска весеннего половодья подразделениями Главного управления откачано 87 966 куб. м. воды.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из-за паводков подтопило более 3 тысяч гектаров леса.
Читайте также:
Автор:
В этом году Днепр заполонили тюльпаны самых разных цветов: оранжевые…
Житель Днепра организовал схему, с помощью которой за 13 000…
На Криворожье проснулись тарантулы.
Нужна ваша помощь!
В музей в Днепре передали давние артефакты из кургана в Новоалександровке.
Комнаты в Днепре сдают в аренду в среднем от 2-3 тыс грн в месяц. Дешевле стоят те, где ремонт был давно, дороже те, где стоит новая мебель и поклеены свежие обои. Также стоимость аренды помещения зависит от месторасположения дома с…
В этом году Днепр заполонили тюльпаны самых разных цветов: оранжевые и белые, красные и фиолетовые, желтые и розовые.
Известному в Днепре культурно-спортивному комплексу "Шинник" недавно исполнилось 50 лет. Переход дворца в собственность территориальной общины позволил уберечь его от упадка.
Житель Днепра организовал схему, с помощью которой за 13 000 долларов США незаконно переправлял через госграницу военнообязанных.
Евгений Пригожин заявил о выходе "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая. В ВСУ прокомментировали.
В Днепре на Набережной Заводской серьезное ДТП.
Раньше водонапорные башни в Днепре снабжали город водой, но со временем на смену им пришел подземный водопровод и башни перестали выполнять свою прямую функцию. Некоторые из них были разобраны, разрушены или использовались как ресторан, например, бывшее заведение «Старая башня» на…
В Днепре разоблачили руководителей госпредприятия, присваивавших бюджетные средства.
В Днепре заметили фанатку Путина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!