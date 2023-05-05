В Днепре и области на 4 дня объявили оранжевый уровень опасности: что произошло

С 5 по 8 мая в Днепре и области объявлен оранжевый уровень опасности.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада есть вероятность затопления пойменных территорий и пониженных участков в ряде приречных населенных пунктов на Каменском и Днепровском водохранилищах.

Уровень опасности – второй, оранжевый.

Напомним, с 15 апреля Днепр и область страдают от подтоплений. По состоянию на 06:00 5 мая на территории Днепропетровской области остаются подтопленными:

21 дом (18 – пгт. Куриловка Петриковская поселковая ТГ Днепровского района, 3 – г. Новомосковск, Новомосковского района);

41 территория частных домовладений (4 – г. Днепр, 27 – пгт. Куриловка Петриковская поселковая ТГ, 10 – г. Новомосковск, Новомосковского района).

С начала пропуска весеннего половодья подразделениями Главного управления откачано 87 966 куб. м. воды.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из-за паводков подтопило более 3 тысяч гектаров леса.

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