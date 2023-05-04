На Дніпропетровщині медики у швидкій приймали пологи: в якому стані мама та немовля

Нещодавно на лінію “103” надійшов виклик: у мешканки села Котівка Магдалинівської селищної громади почалися пологи.
Медики швидкої оперативно виїхали за вказаною адресою. Під час перевезення вагітної до акушерського відділення у неї розпочалися стрімкі пологи. І через певний час новонароджена дівчинка вже була в теплих та надійних руках медиків.
Про це повідомляє медик Тетяна Єсич.
На щастя, пологи в санітарному автомобілі пройшли без ускладнень. Після надання необхідної допомоги породіллю з новонародженою відвезли до лікарні у Дніпрі.
Хай росте щасливою маленька україночка у вільній мирній Країні! Наші працівники першими привітали матусю з народженням донечки, в черговий раз склавши непростий професійний іспит. Адже пологи в санітарному транспорті – це дуже велика відповідальність за два життя відразу та великі ризики. Майбутні батьки, будьте відповідальними та пам’ятайте про це! – зазначила Тетяна Єсич.
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