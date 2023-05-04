Цвітуть японська айва та магонія: як працює ботсад у Дніпрі у ці вихідні

Для поціновувачів рослин є хороша новина.

У цю суботу, 6 травня, ботанічний сад ДНУ знову буде відкритий для відвідування.

Час роботи з 10:00 до 16:00. Вхід з вул. Бронетанкової через адміністративний корпус.

Про це повідомляється на сторінці ботсаду в ФБ.

Зазначається, що вже цвітуть айва японська та магонія. З дня на день розквітнуть церцис, бузки та деревоподібні півонії. Продовжується цвітіння глоду та гібридних магнолій.

Вартість квитків на територію саду та в експозиційну оранжерею (екскурсії оплачуються окремо – 30 грн):

дорослі – 45 грн;

діти від 7 до 14 років – 15 грн;

діти до 7 років – безкоштовно;

переселенці та учасники бойових дій – 15 грн (за умов пред’явлення посвідчення);

діти переселенців та учасників бойових дій – 9 грн.

Усі види квитків можна придбати в касі на вході.

Крім того, у ботсаду можна придбати кімнатні та різноманітні ґрунтові рослини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО).

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