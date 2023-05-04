У цю суботу, 6 травня, ботанічний сад ДНУ знову буде відкритий для відвідування.
Час роботи з 10:00 до 16:00. Вхід з вул. Бронетанкової через адміністративний корпус.
Про це повідомляється на сторінці ботсаду в ФБ.
Зазначається, що вже цвітуть айва японська та магонія. З дня на день розквітнуть церцис, бузки та деревоподібні півонії. Продовжується цвітіння глоду та гібридних магнолій.
Вартість квитків на територію саду та в експозиційну оранжерею (екскурсії оплачуються окремо – 30 грн):
Усі види квитків можна придбати в касі на вході.
Крім того, у ботсаду можна придбати кімнатні та різноманітні ґрунтові рослини.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО).
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