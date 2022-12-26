У Дніпрі судитимуть агента спецслужб рф, який стежив за ЗСУ

У Дніпрі судитимуть 46-річного місцевого жителя за те, що він передавав окупантам інформацію про розташування стратегічних об'єктів у Дніпропетровській області, а також повідомляв противнику про місця розташування ЗСУ.

Про це повідомляє сайт Дніпропетровської обласної прокуратури.

Фігуранту інкримінують державну зраду під час воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України). За версією слідства, з травня цього року фігурант за завданням представників Федеральної служби безпеки рф збирав дані про місця дислокації українських військових і передавав її противнику.

Також він постачав ворога даними про переміщення військової техніки Сил оборони України, кількість військ, напрямок руху, розташування аеродромів та залізничних вокзалів у Дніпропетровській області.

Зібрані фото та відеоматеріали інформатор передавав наймачам через Telegram. Підозрюваного затримали при виконанні одного із завдань представників фсб рф. Під час обшуку автомобіля у нього вилучили мобільний телефон, який агент використав для зв’язку із наймачами.

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