В Днепре будут судить агента спецслужб рф, который шпионил за ВСУ

В Днепре будут судить 46-летнего местного жителя, за то что он передавал оккупантам информацию о расположении стратегических объектов в Днепропетровской области, а также сообщал противнику о местах расположения ВСУ.

Об этом сообщает сайт Днепропетровской областной прокуратуры.

Фигуранту инкриминируют государственную измену во время военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия, с мая нынешнего года фигурант по заданию представителей Федеральной службы безопасности рф собирал данные о местах дислокации украинских военных и передавал ее противнику.

Также он снабжал врага данными о перемещении военной техники Сил обороны Украины, количестве войск, направлении движения, расположении аэродромов и железнодорожных вокзалов в Днепропетровской области.

Собранные фото и видеоматериалы информатор передавал нанимателям через Telegram. Подозреваемого задержали при выполнении одного из заданий представителей фсб рф. При обыске автомобиля у него изъяли мобильный телефон, который агент использовал для связи с нанимателями.

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