В Днепре будут судить агента спецслужб рф, который шпионил за ВСУ

Об этом сообщает сайт Днепропетровской областной прокуратуры.
Фигуранту инкриминируют государственную измену во время военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия, с мая нынешнего года фигурант по заданию представителей Федеральной службы безопасности рф собирал данные о местах дислокации украинских военных и передавал ее противнику.
Также он снабжал врага данными о перемещении военной техники Сил обороны Украины, количестве войск, направлении движения, расположении аэродромов и железнодорожных вокзалов в Днепропетровской области.
Собранные фото и видеоматериалы информатор передавал нанимателям через Telegram. Подозреваемого задержали при выполнении одного из заданий представителей фсб рф. При обыске автомобиля у него изъяли мобильный телефон, который агент использовал для связи с нанимателями.
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