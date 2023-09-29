У Дніпрі спіймали п’яним водія, який не мав сідати за кермо ще 10 років

У Дніпрі патрульним попався водій, в якого на 10 років забрали права.

Днями на Набережній Перемоги патрульні виявили водія, який порушував правила дорожнього руху. Спочатку кермувальник не виконав вимогу інспекторів, але згодом чоловіка наздогнали й зупинили.

Водій був нетверезим, тож йому запропонували пройти перевірку Драгером. Чоловік погодився. Згодом прилад підтвердив догадки патрульних. У крові кермувальника було 0,44 проміле алкоголю.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що водія на 10 років позбавили права керування транспортними засобами. На порушника склали протоколи за за ч.3 та ч. 5 ст.126, ч.3 ст.130 та за ст.122-2 КУпАП, а також постанову за порушення правил дорожнього руху. Громадянина відсторонили від керування авто.

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