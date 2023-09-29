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У Дніпрі спіймали п’яним водія, який не мав сідати за кермо ще 10 років

Сьогодні 21:58
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У Дніпрі патрульним попався водій, в якого на 10 років забрали права.

Новости Днепра про У Дніпрі спіймали п'яним водія, який не мав сідати за кермо ще 10 років

Днями на Набережній Перемоги патрульні виявили водія, який порушував правила дорожнього руху. Спочатку кермувальник не виконав вимогу інспекторів, але згодом чоловіка наздогнали й зупинили. 
 
Водій був нетверезим, тож йому запропонували пройти перевірку Драгером. Чоловік погодився. Згодом прилад підтвердив догадки патрульних. У крові кермувальника було 0,44 проміле алкоголю. 
 
Під час перевірки документів з’ясувалося, що водія на 10 років позбавили права керування транспортними засобами. На порушника склали протоколи за за ч.3 та ч. 5 ст.126, ч.3 ст.130 та за ст.122-2 КУпАП, а також постанову за порушення правил дорожнього руху. Громадянина відсторонили від керування авто.
 
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Новости Днепра про У Дніпрі спіймали п'яним водія, який не мав сідати за кермо ще 10 роківУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі спіймали п'яним водія, який не мав сідати за кермо ще 10 роківРусский

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