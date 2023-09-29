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  • В Днепре поймали пьяным водителя, который не должен садиться за руль еще 10 лет

В Днепре поймали пьяным водителя, который не должен садиться за руль еще 10 лет

Сегодня 21:58
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В Днепре патрульным попался водитель, у которого на 10 лет отняли права.

Новости Днепра про В Днепре поймали пьяным водителя, который не должен садиться за руль еще 10 лет

На днях на Набережной Победы патрульные обнаружили водителя, нарушающего правила дорожного движения. Сначала водитель не выполнил требование инспекторов, но впоследствии мужчину догнали и остановили.

Водитель был нетрезв, поэтому ему предложили пройти проверку Драгером. Мужчина согласился. Впоследствии прибор подтвердил догадки патрульных. В крови водителя было 0,44 промилле алкоголя.

В ходе проверки документов выяснилось, что водитель на 10 лет был лишен права управления транспортными средствами. На нарушителя составили протоколы по ч.3 и ч. 5 ст.126, ч.3 ст.130 и ст.122-2 КУоАП, а также постановление за нарушение правил дорожного движения. Гражданин был отстранен от вождения авто.

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