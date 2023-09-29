В Днепре поймали пьяным водителя, который не должен садиться за руль еще 10 лет

В Днепре патрульным попался водитель, у которого на 10 лет отняли права.

На днях на Набережной Победы патрульные обнаружили водителя, нарушающего правила дорожного движения. Сначала водитель не выполнил требование инспекторов, но впоследствии мужчину догнали и остановили.

Водитель был нетрезв, поэтому ему предложили пройти проверку Драгером. Мужчина согласился. Впоследствии прибор подтвердил догадки патрульных. В крови водителя было 0,44 промилле алкоголя.

В ходе проверки документов выяснилось, что водитель на 10 лет был лишен права управления транспортными средствами. На нарушителя составили протоколы по ч.3 и ч. 5 ст.126, ч.3 ст.130 и ст.122-2 КУоАП, а также постановление за нарушение правил дорожного движения. Гражданин был отстранен от вождения авто.