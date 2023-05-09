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У Дніпрі сьогодні тимчасово не курсуватимуть трамваї №6 та №9: причина

Сьогодні 11:31
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Враховуйте цю інформацію!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні тимчасово не курсуватимуть трамваї №6 та №9: причина

Сьогодні, 9 травня, трамваї №6 та №9 не курсуватимуть з 11:00 до 14:00.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії на Амурському мосту.

Враховуйте цю інформацію та плануйте свій маршрут завчасно!

Важливо: розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні тимчасово не курсуватимуть трамваї №6 та №9: причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні тимчасово не курсуватимуть трамваї №6 та №9: причинаРусский

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