У Дніпрі сьогодні тимчасово не курсуватимуть трамваї №6 та №9: причина

Сьогодні, 9 травня, трамваї №6 та №9 не курсуватимуть з 11:00 до 14:00.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії на Амурському мосту.
Враховуйте цю інформацію та плануйте свій маршрут завчасно!
Важливо: розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
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