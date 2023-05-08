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Коронавірус всьо: у МОЗ анонсували скасування карантину в Україні

Сьогодні 18:09
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Якщо ви вже забули, то нагадуємо: в Україні досі діють карантинні обмеження через коронавірус!

Новости Днепра про Коронавірус всьо: у МОЗ анонсували скасування карантину в Україні

Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою як протиепідемічні обмеження, так і інші дії, пов’язані з суб’єктами господарювання під час карантину. Але миттєво скасувати її не можна через економічні чинники.

Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа, – уточнив міністр.

Зазначимо, у квітні Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і дію карантину на всій території України через COVID-19 до 30 червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу може закінчитися цього року.

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