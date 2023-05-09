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  • У Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловік

У Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловік

Сьогодні 10:27
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8 травня о 15:39 на лінію «101» повідомили про те, що у Кривому Розі на вулиці Миколи Світальського у багатоповерхівці горить квартира.

Новости Днепра про У Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловік

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що з другого по дев’ятий поверх спостерігається сильне задимлення.

Співробітники ДСНС приступили до порятунку мешканців та гасіння пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловік

Новости Днепра про У Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловік

Вогнеборці загалом врятували 17 осіб, з них 7 дітей. Серед них травмовано 6 осіб, з них 3 дитини.

На жаль, на пожежі загинула 78-річна жінка.

Полум’я локалізували о 16:30 та ліквідували о 17:00. Вогонь знищив домашнє майно в кімнаті квартири та пошкодив коридор на поверсі. Загальна площа пожежі склала 30 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 31 рятувальника та 7 одиниць техніки.

Новости Днепра про У Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловік

Новости Днепра про У Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловік

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Новости Днепра про У Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловікУкраїнська

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