У Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловік

8 травня о 15:39 на лінію «101» повідомили про те, що у Кривому Розі на вулиці Миколи Світальського у багатоповерхівці горить квартира.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що з другого по дев’ятий поверх спостерігається сильне задимлення.

Співробітники ДСНС приступили до порятунку мешканців та гасіння пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогнеборці загалом врятували 17 осіб, з них 7 дітей. Серед них травмовано 6 осіб, з них 3 дитини.

На жаль, на пожежі загинула 78-річна жінка.

Полум’я локалізували о 16:30 та ліквідували о 17:00. Вогонь знищив домашнє майно в кімнаті квартири та пошкодив коридор на поверсі. Загальна площа пожежі склала 30 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 31 рятувальника та 7 одиниць техніки.

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