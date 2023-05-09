У Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловік

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що з другого по дев’ятий поверх спостерігається сильне задимлення.
Співробітники ДСНС приступили до порятунку мешканців та гасіння пожежі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Вогнеборці загалом врятували 17 осіб, з них 7 дітей. Серед них травмовано 6 осіб, з них 3 дитини.
На жаль, на пожежі загинула 78-річна жінка.
Полум’я локалізували о 16:30 та ліквідували о 17:00. Вогонь знищив домашнє майно в кімнаті квартири та пошкодив коридор на поверсі. Загальна площа пожежі склала 30 кв. м.
До гасіння пожежі залучили 31 рятувальника та 7 одиниць техніки.
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