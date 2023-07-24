У Дніпрі сьогодні популярні маршрутки змінили схему руху: подробиці

Сьогодні, 24 липня, у Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху.
Так, у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської внесено зміни в роботу автобусних маршрутів:
Крім того, трамвайний маршрут №15 не курсуватиме.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути вийде 203 одиниці рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у telegram-боті.
Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 712 машин (з них 111 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, щоб не чекати дарма на зупинці!
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