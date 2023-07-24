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У Дніпрі сьогодні популярні маршрутки змінили схему руху: подробиці

Сьогодні 10:00
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні популярні маршрутки змінили схему руху: подробиці

Сьогодні, 24 липня, у Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху.

Так, у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської внесено зміни в роботу автобусних маршрутів:

  • №146-Б здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;
  • №157-А здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • №156, №156-А, №90 здійснюватимуть об’їзд за схемою: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • №75-К здійснюватиме об’їзд за схемою: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.

Крім того, трамвайний маршрут №15 не курсуватиме.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути вийде 203 одиниці рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у telegram-боті.

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 712 машин (з них 111 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, щоб не чекати дарма на зупинці!

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