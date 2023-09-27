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Новини У Дніпрі сьогодні багато мешканців залишилися без води: чому та коли її повернуть
У Дніпрі сьогодні багато мешканців залишилися без води: чому та коли її повернуть
Зробіть вдома запаси води про всяк випадок!
Сьогодні, 27 вересня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
вул. Паторжинського,
вул. Галицька,
пров. Архітектурний,
вул. Матроська, 39-41,
вул. Новокримська, 51-53,
просп. Б. Хмельницького, 46-48,
вул. В. Винниченка, 1-5,
вул. Д. Яворницького, 22,
вул. Детальбудівська,
вул. Придніпровська,
пров. Бахчисарайський,
пров. Тульчинський,
пров. Анжерський, 6,
вул. Луговська (Новоолександрівка).
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!
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