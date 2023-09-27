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  • У Дніпрі сьогодні багато мешканців залишилися без води: чому та коли її повернуть

У Дніпрі сьогодні багато мешканців залишилися без води: чому та коли її повернуть

Сьогодні 13:45
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні багато мешканців залишилися без води: чому та коли її повернуть

Сьогодні, 27 вересня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Паторжинського,
  • вул. Галицька,
  • пров. Архітектурний,
  • вул. Матроська, 39-41,
  • вул. Новокримська, 51-53,
  • просп. Б. Хмельницького, 46-48,
  • вул. В. Винниченка, 1-5,
  • вул. Д. Яворницького, 22,
  • вул. Детальбудівська,
  • вул. Придніпровська,
  • пров. Бахчисарайський,
  • пров. Тульчинський,
  • пров. Анжерський, 6,
  • вул. Луговська (Новоолександрівка).

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!

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