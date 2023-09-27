У центрі Дніпра з’явився новий яскравий мурал із соняшниками (ФОТО)

У Дніпрі на вулиці Михайла Грушевського з'явився новий мурал.

Біля одного із кафе намалювали новий мурал “Сонях-захисник”. Про це йдеться на Instagram-сторінці творця стінопису.

Митець Вадим Ткач, який і залишив на стіні яскравий стріт-арт каже, що це його перший невеликий стінопис. Художник дещо переосмислив традиційний символ української культури та подав його у модерновому вигляді.

Стрітова адаптація шароварних мотивів! Культура трансформується та еволюціонує! Намагаюсь об’єднати андеграундну вуличну стилістику з патріотичними формами, думаю, що навіть “шароварщина” при правильному підході може цікаво виглядати, – написав художник у дописі.

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