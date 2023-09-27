Долітався: над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Дякуємо, нашим захисникам!

Сьогодні вранці на Дніпропетровщині наші захисники збили ворожий БПЛА.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Тип безпілотника уточнюється.

Зранку наші оборонці вполювали ворожу “пташку”. Збили над Дніпропетровщиною безпілотник агресора. Дякую, що очищуєте небо від російського непотребу! – написав Сергій Лисак.

Оновлено: у повітряному командуванні “Схід” повідомили, що БПЛА збили в Криворізькому районі. Попередньо, це був ZALA – безпілотник, призначений для ведення розвідки.

Зараз (об 11:41) на Дніпропетровщині оголошено повітряну тривогу – будьте в безпечних місцях!

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