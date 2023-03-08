У Дніпрі рятують військового з уламком в голові та пораненням біля серця

У дніпровській лікарні рятують молодого військового.

Про цю історію розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра.

Валерій професійний військовий. 27 лютого чоловік отримав тяжке осколкове поранення голови та серця. Його доставили до Дніпра, де зробили декілька операцій. Нейро та торакальні хірурги відчайдушно боролися за його життя.

Нещодавно Валерій прийшов до тями. Чоловік зі своєю дружиною мешкає на Вінниччині. У подружжя є півтора річна дитина.

За словами медиків, дружина Анастасія на відходила від чоловіка.

Вона шепотіла “Ми завжди будемо разом”, боячись порушити це тендітна людське щастя зустрічі, – написав лікар.

Дніпровські лікарі кажуть, що найважче вже позаду. Валерій живий, іде на поправку, а Настя з дитиною чекають на його повернення додому на Вінниччину.

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