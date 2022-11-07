У Дніпрі рятували 13-річного хлопця, який проковтнув голку

На вихідних у Дніпрі рятували 13-річного хлопця, який проковтнув голку.

Про це повідомляється на сторінці регіонального медичного центру родинного здоров’я у Фейсбук.

За словами батьків, підліток взяв голку до рота, спробував виплюнути у папірець, але рефлекторно вдихнув її та проковтнув. Дитину відразу відвезли до лікарні.

Медики провели рентгенографічне дослідження. Ситуація могла отримати кілька варіантів розвитку: гастроскопія або ж оперативне втручання, якщо шпичак пошкодить внутрішні органи. Хірурги передбачили менш механічний, але й доволі ризикований варіант. Вони робили динамічне спостереження (пальпація живота, повторні знімки). Був шанс, що голка вийде сама. На другий день так і сталося. Жоден орган дитини не пошкодився.

Лікарі закликають: у подібних випадках ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, а негайно звертайтеся за медичною допомогою!

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