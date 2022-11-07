У сусіда є світло, а у мене – ні: енергетики пояснили, чому в деяких будинках не вимикають електрику

Виникає питання – чому так?
Як пояснив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов’язано з особливостями забудови у містах: в деяких будинках в години відключень не вимикають електропостачання, оскільки вони інтегровані з об’єктами інфраструктури.
У багатьох будинках змонтовані чи вбудовані об’єкти критичної інфраструктури, підстанції, які забезпечують воду, зв’язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку тощо. Деякі будинки приєднані на одну лінію з об’єктами критичної інфраструктури, наприклад, з лікарнями. Тому це значить, що неможливо вимкнути будинок, не вимкнувши об’єкт інфраструктури, — сказав Сахарук.
Дніпряни, ворог продовжує атакувати енергетичні об’єкти нашої країни. Будь ласка, заощаджуйте електроенергію!
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