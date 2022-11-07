“З живої тканини йде дим”: у Дніпрі рятують хлопця, який втратив ноги, підірвавшись на міні

Жахливо! Коли з глибоких ран йде дим, людське тіло згорає. Найсильніші та виважені стають надто чутливими, не справляючись з емоціями. Іван просто нещасний хлопець, який потрапив під розрив міни. Він втратив ноги. Жахливі поранення, з живої тканини йде дим. Ми робимо все, щоб не відпустити його на той світ. Боже, допоможи йому, – зазначив Риженко.