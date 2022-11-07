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  • “З живої тканини йде дим”: у Дніпрі рятують хлопця, який втратив ноги, підірвавшись на міні

“З живої тканини йде дим”: у Дніпрі рятують хлопця, який втратив ноги, підірвавшись на міні

Сьогодні 12:03
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У Дніпрі рятують життя хлопцеві, який втратив обидві ноги, підірвавшись на міні.

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Історію хлопця розповів гендиректор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За словами медиків, постраждалого хлопця звуть Іван. Він потрапив під розрив міни та втратив ноги. Наразі лікарі намагаються стабілізувати стан потерпілого, бо в того жахливі поранення.

Жахливо! Коли з глибоких ран йде дим, людське тіло згорає. Найсильніші та виважені стають надто чутливими, не справляючись з емоціями. Іван просто нещасний хлопець, який потрапив під розрив міни. Він втратив ноги. Жахливі поранення, з живої тканини йде дим. Ми робимо все, щоб не відпустити його на той світ. Боже, допоможи йому, – зазначив Риженко.
 

Крім цього, Сергій Риженко показав моторошні кадри з операції. На відео можна побачити, як з живої тканини йде дим.

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