“З живої тканини йде дим”: у Дніпрі рятують хлопця, який втратив ноги, підірвавшись на міні

Жахливо! Коли з глибоких ран йде дим, людське тіло згорає. Найсильніші та виважені стають надто чутливими, не справляючись з емоціями. Іван просто нещасний хлопець, який потрапив під розрив міни. Він втратив ноги. Жахливі поранення, з живої тканини йде дим. Ми робимо все, щоб не відпустити його на той світ. Боже, допоможи йому, – зазначив Риженко.
Крім цього, Сергій Риженко показав моторошні кадри з операції. На відео можна побачити, як з живої тканини йде дим.
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