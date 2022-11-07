В Днепре спасали 13-летнего мальчика, который проглотил иглу

На выходных в Днепре спасали 13-летнего мальчика, который проглотил иглу.

Об этом сообщается на странице регионального медицинского центра семейного здоровья в Facebook.

По словам родителей, подросток взял иглу в рот, попытался выплюнуть в бумажку, но рефлекторно вдохнул ее и проглотил. Ребенка сразу отвезли в больницу.

Медики провели рентгенографическое исследование. Ситуация могла получить несколько вариантов развития: гастроскопия или оперативное вмешательство, если игла повредит внутренние органы. Хирурги предусмотрели менее механический, но довольно рискованный вариант. Они производили динамическое наблюдение (пальпация живота, повторные снимки). Был шанс, что игла выйдет сама. На следующий день так и случилось. Ни один орган ребенка не повредился.

Врачи призывают: в подобных случаях не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь за медицинской помощью!

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