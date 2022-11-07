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Погасили за 7 хвилин: у Дніпрі на Орловській горіла квартира

Сьогодні 10:25
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Сьогодні вночі о 02:42 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Орловській.

Новости Днепра про Погасили за 7 хвилин: у Дніпрі на Орловській горіла квартира

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Прибувши, вони побачили полум’я у вікні квартири на другому поверсі триповерхового житлового будинку.

Пожежу локалізували о 03:03 та ліквідували о 03:10. Вогонь пошкодив домашнє майно та вікно у кімнаті квартири на площі 15 кв. м.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

До гасіння займання залучили 16 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Погасили за 7 хвилин: у Дніпрі на Орловській горіла квартира

Новости Днепра про Погасили за 7 хвилин: у Дніпрі на Орловській горіла квартира

Новости Днепра про Погасили за 7 хвилин: у Дніпрі на Орловській горіла квартира

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі горіла покинута будівля (ФОТО).

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Новости Днепра про Погасили за 7 хвилин: у Дніпрі на Орловській горіла квартираУкраїнська Новости Днепра про Погасили за 7 хвилин: у Дніпрі на Орловській горіла квартираРусский

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