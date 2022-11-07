Погасили за 7 хвилин: у Дніпрі на Орловській горіла квартира

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно виїхали рятувальники. Прибувши, вони побачили полум’я у вікні квартири на другому поверсі триповерхового житлового будинку.
Пожежу локалізували о 03:03 та ліквідували о 03:10. Вогонь пошкодив домашнє майно та вікно у кімнаті квартири на площі 15 кв. м.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
До гасіння займання залучили 16 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі горіла покинута будівля (ФОТО).
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