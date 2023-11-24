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  • У Дніпрі рухнули ціни на популярні цитрусові: скільки коштує кілограм мандарин

У Дніпрі рухнули ціни на популярні цитрусові: скільки коштує кілограм мандарин

Сьогодні 21:22
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В Україні розпочався сезон мандаринів. Ціни на них уже падають.

Новости Днепра про У Дніпрі рухнули ціни на популярні цитрусові: скільки коштує кілограм мандарин

Зазвичай, сезон святкових цитрусових починається у грудні, проте цьогоріч через зміщення головних новорічних свят, перші партії завезли вже у листопаді. Ціни на мандарини різняться. Усе залежить від сорту, країни імпорту та магазину. 

Якщо минулого тижня клементини, які вважаються найсолодшими мандаринами, коштували за 100 гривень, то станом на 24 листопада їхня ціна впала до 70-80 гривень за кілограм. 

До прикладу, турецькі мандарини віддавали за 75 гривень, то зараз їхня ціна від 50 до 70 гривень, іспанські були по 90 – зараз 70. Зазвичай, вартість цих цитрусових падає після Нового року. Скоріше за все, цього року зниження ціни варто в цей же період, проте вже зараз можна знайти фрукти по 40 гривень. 

Так, у супермаркеті АТБ звичайні мандарини коштують 47 гривень. 

Новости Днепра про У Дніпрі рухнули ціни на популярні цитрусові: скільки коштує кілограм мандарин

Клементини затягнуть на 68.

Новости Днепра про У Дніпрі рухнули ціни на популярні цитрусові: скільки коштує кілограм мандарин

У Сільпо ціни різняться, найдешевше 40 гривень за ранній мандарин, трохи дорожче турецькі – 44, іспанські – 70 гривень, клементин – 77, є й відбірні за 140, чи 229 гривень за штуку. 

Новости Днепра про У Дніпрі рухнули ціни на популярні цитрусові: скільки коштує кілограм мандарин

Варус не відстає від своїх конкурентів. Клементин продають за 75 гривень. Звичайні турецькі за 50-60. Еліт – 74 гривні. 

Новости Днепра про У Дніпрі рухнули ціни на популярні цитрусові: скільки коштує кілограм мандарин

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Новости Днепра про У Дніпрі рухнули ціни на популярні цитрусові: скільки коштує кілограм мандаринУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі рухнули ціни на популярні цитрусові: скільки коштує кілограм мандаринРусский

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