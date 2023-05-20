У Дніпрі розробили проєкт Океанаріума на Монастирському острові: як він виглядатиме

Щоправда, це тільки дипломна робота одного із випускників-архітекторів.

У Придніпровській державній академії будівництва та архітектури трохи помріяли та розробили проєкт Океанаріума, який можна було б спорудили на Монастирському острові. Деталі розповіли на кафедрі дизайну архітектурного середовища.

Як стверджують творці проєкту, на території парку Шевченка, а саме острівній частині, наразі знаходиться будівля “Акваріуму”. Її відкрили у 1986 році. Цей комплекс з 20 акваріумами належить ДНУ. Це навчальна та експериментальна база біофаку, де студенти-іхтіологи та гідробіологи можуть трохи попрактикуватися у догляді за тваринами та дослідженні унікальних річкових та морських мешканців.

“Акваріум” вважається один із найбільших прісноводних акваріумів на території України.

Як зазначають юні архітектори, будівля не реконструювалася з самого відкриття, а за цей час дещо змінилися норми, які стосуються утримання морських та річкових мешканців, тому вони вирішили створити нову концепції для цього закладу.

За задумкою архітектора, центральний акваріум повинен складатися з трьох скляних відсіків багатогранної форми, об’єднаних у верхній частині в єдине ціле. Унікальний у своєму роді прісноводний акваріумний комплекс дозволить в умовах, максимально наближених до природних водойм, проводити різноманітні наукові дослідження, – йдеться у повідомленні.

Ось приблизно так це все виглядатиме.

Судячи з рендерів, головна будівля нагадуватиме скляний круїзний лайнер або айсберг, який виглядає з води.

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