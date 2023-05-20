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  • У Дніпрі розробили проєкт Океанаріума на Монастирському острові: як він виглядатиме

У Дніпрі розробили проєкт Океанаріума на Монастирському острові: як він виглядатиме

Сьогодні 20:20
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Щоправда, це тільки дипломна робота одного із випускників-архітекторів.

Новости Днепра про У Дніпрі розробили проєкт Океанаріума на Монастирському острові: як він виглядатиме

У Придніпровській державній академії будівництва та архітектури трохи помріяли та розробили проєкт Океанаріума, який можна було б спорудили на Монастирському острові. Деталі розповіли на кафедрі дизайну архітектурного середовища. 

Як стверджують творці проєкту, на території парку Шевченка, а саме острівній частині, наразі знаходиться будівля “Акваріуму”. Її відкрили у 1986 році. Цей комплекс з 20 акваріумами належить ДНУ. Це навчальна та експериментальна база біофаку, де студенти-іхтіологи та гідробіологи можуть трохи попрактикуватися у догляді за тваринами та дослідженні унікальних річкових та морських мешканців. 

“Акваріум” вважається один із найбільших прісноводних акваріумів на території України. 

Як зазначають юні архітектори, будівля не реконструювалася з самого відкриття, а за цей час дещо змінилися норми, які стосуються утримання морських та річкових мешканців, тому вони вирішили створити нову концепції для цього закладу. 

За задумкою архітектора, центральний акваріум повинен складатися з трьох скляних відсіків багатогранної форми, об’єднаних у верхній частині в єдине ціле.
 
Унікальний у своєму роді прісноводний акваріумний комплекс дозволить в умовах, максимально наближених до природних водойм, проводити різноманітні наукові дослідження, – йдеться у повідомленні. 
Ось приблизно так це все виглядатиме. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі розробили проєкт Океанаріума на Монастирському острові: як він виглядатиме

Судячи з рендерів, головна будівля нагадуватиме скляний круїзний лайнер або айсберг, який виглядає з води. 

Новости Днепра про У Дніпрі розробили проєкт Океанаріума на Монастирському острові: як він виглядатиме

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Новости Днепра про У Дніпрі розробили проєкт Океанаріума на Монастирському острові: як він виглядатимеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі розробили проєкт Океанаріума на Монастирському острові: як він виглядатимеРусский

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