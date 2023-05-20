В Днепре разработали проект Океанариума на Монастырском острове: как он будет выглядеть

Правда, это только дипломная работа одного из выпускников-архитекторов.

В Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры немного помечтали и разработали проект Океанариума, который можно было бы построить на Монастырском острове. Подробности рассказали на кафедре дизайна архитектурной среды.

Как утверждают создатели проекта, на территории парка Шевченко, а именно островной части, находится здание «Аквариума». Его открыли в 1986 году. Этот комплекс с 20 аквариумами принадлежит ДНУ. Это учебная и экспериментальная база биофака, где студенты-ихтиологи и гидробиологи могут немного попрактиковаться в уходе за животными и исследовании уникальных речных и морских обитателей.

«Аквариум» считается одним из крупнейших пресноводных аквариумов на территории Украины.

Как отмечают юные архитекторы, здание не реконструировалось с самого открытия, а за это время несколько изменились нормы, касающиеся содержания морских и речных жителей, поэтому они решили создать новую концепцию этого заведения.

По задумке архитектора, центральный аквариум должен состоять из трех стеклянных отсеков многогранной формы, объединенных в верхней части в единое целое.

Уникальный в своем роде пресноводный аквариумный комплекс позволит в условиях, максимально приближенных к природным водоемам, проводить различные научные исследования, — говорится в сообщении.

Вот примерно так все будет выглядеть.

Судячи з рендерів, головна будівля нагадуватиме скляний круїзний лайнер або айсберг, який виглядає з води.

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