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  • У Дніпрі робітниця “Сільпо” разом із знайомою створили шахрайську схему

У Дніпрі робітниця “Сільпо” разом із знайомою створили шахрайську схему

Сьогодні 14:07
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У Дніпрі робітниця супермаркету "Сільпо" створила злочинну схему.

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Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” з посиланням на судове рішення у ЄДР.

Разом зі своєю знайомою жінка вирішила обікрасти магазин та пронести товар “повз касу”.

Кожен день “афери” залишався незмінним. Знайома приносила товар на касу, а робітниця “Сільпо” імітувала сканування, та допомогала винести товар з магазину.

В один із днів жінки таким чином винесли крабові палички, набір для суші та соєвий соус. 

Згідно з переліком товарів, жінки ходили до магазину як власного дому. Не гребували кормом для котів, цигарками, плавленими сирками та іншим.

Суд призначив шахрайкам 5 років позбавлення волі, але підставі ст. 75 КК України їх було звільнено від відбування призначеного покарання, встановивши іспитовий строк на 2 роки.

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